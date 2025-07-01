Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş’tan 1 arazöz, 1 su tankeri ve 5 personelden oluşan deneyimli itfaiye ekibi, yangının kontrol altına alınmasına katkı sağlamak amacıyla Hatay’a doğru yola çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, havadan helikopter desteği ve karadan çok sayıda arazözle müdahale sürerken, çevre illerden gelen destek ekipleri de sahadaki çalışmalara katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, komşu şehir Hatay’daki felakete karşı dayanışma örneği sergileyerek, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için ekiplerini seferber etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin koordineli çalışmaları devam ediyor.