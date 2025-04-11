MERSİN (AA) - Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatay temsilcisi, yarın yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.

Hatayspor ile Gaziantep FK, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA