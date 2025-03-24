MERSİN (AA) - Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Hatayspor, 28 Mart Cuma günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA