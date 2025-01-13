Ancak bu rahatsız edici duruma karşı doğal bir çözüm arayanlar için sevindirici bir haber var! Hatmi çiçeği, boğazı rahatlatan ve öksürüğü hafifleten etkileriyle ön plana çıkıyor.

Hatmi çiçeği, içerdiği yüksek miktardaki mukilaj maddesiyle biliniyor. Bu madde, boğazdaki tahrişi yatıştırarak, özellikle kuru ve inatçı öksürüğe karşı etkili bir koruma sağlıyor. Ayrıca boğazdaki gıcık hissini azaltarak daha rahat nefes almanıza yardımcı oluyor.

Uzmanlar, hatmi çiçeğinin doğal bir destek olarak kullanılabileceğini vurguluyor.