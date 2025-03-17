Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.S.Ü.) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hattat Arif Yücel, Gaziantep’te inşa edilen Türkiye’nin ikinci büyük camisi olan Şahinbey Millet Camii’ne yazı yazma onuruna erişti.

Yücel, caminin 13 metre çapındaki kubbesinde ve Rahman suresinin tamamının 160 metre uzunluğunda yazıldığı alanlarda eşsiz bir sanat eseri ortaya koydu.

Arif Yücel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun büyük gayretleriyle yapılan camide çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu camide çalışmak bizler için büyük bir bahtiyarlık. Bu tür eserlerin kıyamete kadar baki kalmasını diliyorum" dedi.