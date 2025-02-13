Acar, Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren artacağını ifade etti.

"Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."