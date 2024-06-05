Havaların ısınmasıyla birlikte yangın haberleri artmaya başladı. Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlar, hem paniğe hem de maddi hasara neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Salmanıpak Mahallesi'nde yer alan boş arazide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, elektrik direklerine zarar vererek kesintilere neden oldu.

Bir diğer yangın haberi ise İsmetpaşa Mahallesi’nden geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arkasında yapım aşamasında olan TOKİ inşaatında çıkan yangın büyük paniğe ve maddi hasara yol açtı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Profesyonel çalışma, olası daha büyük hasarları önledi.

Öte yandan Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Bora Sitesi'ndeki bir dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, geceyi gündüze çevirdi. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesiyle itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar oluştu.