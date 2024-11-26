Eskiden yaz aylarında yoğun talep gören ve stoklanmak için sıraya girilen bu katı yakıtlar, günümüzde artık eskisi kadar rağbet görmüyor.

Özellikle şehir merkezlerinde doğalgazın hemen her eve ulaşmasıyla odun ve kömür kullanımında büyük bir düşüş yaşandı.

Ancak kırsal kesimlerde ve şehrin doğalgaz tesisatına uygun olmayan ücra mahallelerinde bu geleneksel yakıtlar hala bir seçenek olmaya devam ediyor.

odun ve kömür kullanımının sürdüğü bölgelerde yakıt temin eden işletmeler de taleplerin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor.

Odun ve kömürün ısınma aracı olarak kullanımının azaldığı günümüzde, bu geleneksel yakıtlar nostaljik bir geçmişin izlerini taşıyor, Ancak teknolojinin sunduğu modern enerji kaynakları, eski alışkanlıkların yerini hızla alıyor gibi görünüyor.