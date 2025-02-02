O hikâyelerden birinin sahibi, depremin ardından 7 katlı Birgül Apartmanı'nın enkazı altında kaldığı tam beş gün boyunca hayatta kalmayı başaran Mevlüt Nadir. Ancak bu mucizevi kurtuluş ona ağır bedeller ödetti.

Soğuk beton yığını altında sıkışıp kalan Nadir, yaşam mücadelesini sürdürmek için kendi idrarını içmek zorunda kaldı. Günlerce çaresiz bir şekilde yardım bekledi.

Ancak hayatta kalmanın bedeli ağır oldu. Nadir'in bir kolu ve bacağı kesilmek zorunda kalındı.

Uzun tedavi sürecinin ardından hayata tutunan Nadir, yaşadıklarını Aksu Haber'e anlattı.