Yazar Hayati İnanç, Pazarcık Belediyesinin kültür sanat etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen program da İnanç, Pazarcıklı vatandaşlara birikimlerini anlattı.



Hayatından örneklerde veren Hayati İnanç salonu dolduran 7 ‘den 7’ye herkese teşekkür etti.



Gönül belediyeciliğin mimarlarından olan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçe halkının sevgisi ve destekleriyle ilçesine kaliteli hizmetler sunuyor.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçesine birbirinde değerli sanatçılar, yazarlar getiren başkan Yılmazcan, vatandaşların kendisine olan ilgi ve sevgisi düzenlemiş olduğu etkinliklere böyle yansıdı.









