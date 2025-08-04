Yangın Adresi: Haydarbey Mahallesi – Onikişubat, Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde, bir apartmanın üst katında meydana gelen yangın, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Oluştu

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın üst katındaki dairede maddi hasar meydana geldi. Mahalledeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında resmî inceleme başlatıldı. Olay yeri ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra binaya geçici olarak girişlere izin verdi.