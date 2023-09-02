Depremin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kent genelindeki hasar alan tüm okul binalarında tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirilirken Hayırsever İş İnsanı, Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’da doğup büyüdüğü Çakallı Hasanağa Mahallesi’ne okul yaptırdı.

Çakallı Hasanağa’da afetin izlerinin silinmesi amacıyla yeni okulun temelini aylar önce, yeni eğitim sezonuna hazır olması için atılmıştı.

Gelinen süreçte hem hacı Mehmet narlı ilköğretim okulunun son rütuşları yapılara 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencileri ağırlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yeni okul inşasına destek veren tüm hayırsever kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Türkoğlu ilçesine 12 derslikli okul yaptıran Narteks Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Narlı da "Her şeyi devletimizden beklemek doğru değil. Devletimiz bizler için çok şeyler yapıyor." diye konuştu.

