Kahramanmaraş'ta, ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi sürdüren Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'nin çağrısına kayıtsız kalmayan Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, örnek bir davranış sergiledi. Sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrısını gören Şahin, engelli bir vatandaşın akülü sandalye ihtiyacını karşıladı.

Telefonla dernek yetkililerine ulaşan Mustafa Şahin, yardımseverlik örneği göstererek ihtiyaç sahibi vatandaşın akülü sandalyesini derneğe gönderdi. Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, sandalyeyi ihtiyaç sahibi İbrahim Köse'ye bizzat teslim etti.

Yardım teslimi sırasında yaşanan duygusal anlar, herkesi derinden etkiledi. Dernek Başkanı Tural Şahbazlı'nın, "Abi, sabah namazında Mustafa Şahin ağabeyimize de dua et," sözlerine karşılık İbrahim Köse'nin, "Tabii ki edeceğim. Rabbim Mustafa Şahin ağabeyimizi de sizleri de her türlü kazadan beladan korusun," demesi, minnettarlığın en samimi ifadesi oldu.

Polis memuru Mustafa Şahin, akülü sandalyenin tesliminden sonra İbrahim Köse'yi arayarak her zaman yanında olacaklarını belirtti. Bu duyarlı hareket, Kahramanmaraş'ta yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.