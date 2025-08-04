Kahramanmaraş’ta, hayırsever Tanrıverdi Ailesi’nin desteğiyle inşa edilen Mehmet Tanrıverdi Taziye Evleri, Aile ve Dini Rehberlik Eğitim Merkezi ile Nikah Sarayı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

İkindi namazının ardından gerçekleştirilen açılışa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici , Dr. Tuba Köksal, ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,Onikişubat belediye başkanı Hanifi Toptaş ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projelerin hem manevi hem de toplumsal açıdan önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini ifade ederek, “Burada şehrimizin manevi dokusuna, aile yapısına ve toplumsal dayanışmasına katkı sunacak önemli bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Tanrıverdi Ailesi’ne bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken kompleks; taziye hizmetlerinin yanı sıra aile danışmanlığı, dini rehberlik eğitimleri ve nikah organizasyonları gibi birçok sosyal faaliyete ev sahipliği yapacak. Bu yönüyle, tesisin kentin sosyal yaşamına ve altyapısına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Katılımcılar, yapının hem işlevselliği hem de sağlayacağı hizmetlerle bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulandı.