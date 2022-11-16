Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Nurhak’ın kırsal Tatlar ve Kullar Mahallelerinde yapılan mahalle konaklarının açılışını yaptı.

Açılış programlarında konuşan Güngör, Nurhak ilçe merkezi ve kırsalında birçok sorunu çözdüklerini söyledi.

AYRICA BAŞKAN Güngör konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün Nurhak'ta olmaktan son derece mutluyum. Hamdolsun üç buçuk yıl içerisinde il genelinde toplam 3,5 milyarın üstünde bir yatırım gerçekleştirdik. Buraya geldiğimiz ilk günde söylediğimiz birçok sorunu bugün konuşmuyoruz ama yeni yeni ihtiyaçlarımız ortaya çıktı. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Nurhak ilçemizde yol, su, kanalizasyon hala öncelikli sorunlarımız hamdolsun bu konuda da çok ciddi adımlar attık. Nurhak’ta kırk kilometre asfalt yaptık. Dört bin ton yama yaptık, otuz bin metrekare parke ve bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz eski belediye binalarımızı çok amaçlı restore ederek bakım ve tamiratını yaparak, mahalle Konağı konseptine dönüştürdük. Yine KASKİ altı kilometre içme suyu, dört içme suyu deposu, dört içme suyu sondajı ve gerçekten de çok önemli Nurhak’ta atık su arıtma tesisi. Bu Gerçekten de çok önemli, ciddi de bir yatırım gerektiriyor. Yine tarımsal hizmetlerde, bir adet sulama havuzu, dört kilometre sulama kanalı, yedi kilometre sulama borusu desteğiyle şu ana kadar Yapmış olduğumuz yatırım altmış beş milyonun üzerinde. Diğer ihtiyaçları zaten biliyoruz. Burada bir asfalt yapılacak yer var. Biraz geciktik ama yağmur bize müsaade ettiği zaman da onu hemen gerçekleştirmiş olacağız. Nurhak teşkilatımıza teşekkür ediyorum, gayretleri ve birlik ve beraberliği için. İnşallah bu birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerinde de Kahramanmaraş olarak, şehir olarak en yüksek şekilde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiş olacağız. Ben tekrar bu güler yüzünüz, bu muhabbetiniz, bu karşılamanız için yürekten teşekkür ediyorum ilçe teşkilatıma ve üyelerimize de bu birlik beraberliği, gayretleri için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Güngör ve beraberindeki heyet açılışları yapılan mahalle konaklarını incelerken, vatandaşların da sorunları dinlendi.