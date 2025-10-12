Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında geçici süreyle kapatılan hayvan pazarlarının 13 Ekim 2025 itibariyle yeniden açılacağını duyurdu.

Hastalık riskinin azalmasıyla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucu alınan bu kararın, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler için ekonomik rahatlama sağlayacağı belirtildi. Yetkililer, şap hastalığının kontrol altına alınmasında üreticilerin duyarlılığının etkili olduğunu vurguladı.

Müdürlük, hayvan ticaretinde hijyen ve bio-güvenlik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Üreticilerimizin hayvan sağlığı ve ticaret güvenliği açısından gerekli kurallara riayet etmeleri önemle rica olunur. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli alışverişler dileriz.” ifadelerini kullandı.