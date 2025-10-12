Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Öğretmen Akademileri Programı, bu yıl Tarihi Süleymanlı Gezisi ile başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ, İstiklal Üniversitesi ve MESDER iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğretmenler, Soğukpınar Çeşmesi, Zeytun Taş Köprü, Roma Yolu ve Süleymanlı Şehitliği gibi yerleri ziyaret etti.

Rehber Mustafa Değirmenci, Süleymanlı’nın tarihî geçmişi ve yöre kültürü hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar, gezinin hem kişisel hem de mesleki açıdan kendilerine katkı sağladığını belirtti.