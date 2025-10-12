Saatler 2025’te Geri Alınacak mı?

Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle 2025 yılında da olduğu gibi saatler geri alınmayacak. Türkiye tüm yıl boyunca GMT+3 saat dilimini kullanmaya devam edecek.

Avrupa’da Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

Avrupa ülkelerinde hala yaz ve kış saati uygulaması sürüyor.

Avrupa’da saatler 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 03.00’te 1 saat geri alınacak.

ABD’de saat değişikliği 2 Kasım 2025 Pazar sabahı gerçekleşecek.

Türkiye’de ise bu değişim uygulanmadığı için Avrupa ile saat farkı geçici olarak yeniden değişecek.

Türkiye’de Kış Saati Neden Uygulanmıyor?

2016 yılında alınan karar doğrultusunda Türkiye, enerji tasarrufu ve gün ışığından maksimum fayda sağlamak amacıyla kalıcı yaz saatine geçti. Bu tarihten itibaren saatler ileri veya geri alınmıyor.

Kış Saati Uygulaması Nedir?

Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle birlikte saatlerin 1 saat geri alınması işlemidir. Amaç, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve sabah saatlerini daha aydınlık hale getirmektir.

Yaz saati: Saatler 1 saat ileri alınır.

Kış saati: Saatler 1 saat geri alınarak standart saate dönülür.

Dünya genelinde birçok ülke bu iki sistemi dönüşümlü olarak kullanırken, Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasını tercih etmiştir.