Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Tahminlere göre hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Soğuma özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedilecek.

Yağış Beklenen Bölgeler

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Yağışlı geçmesi öngörülen bölgeler şöyle:

Doğu Akdeniz

İç Anadolu’nun güney ve doğusu

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu

Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yer Yer Kuvvetli Yağış Uyarısı

Aşağıdaki bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:

Batı Karadeniz kıyıları

Doğu Karadeniz

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu

Ordu, Tokat, Sivas

Kahramanmaraş

Osmaniye

Adana’nın doğusu

Hatay kıyıları

Sarı Kodla Uyarılan 6 İl

Meteoroloji, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 6 il için sarı kod uyarısı yaptı:

Adana: Gök gürültülü sağanak

Hatay: Gök gürültülü sağanak

Osmaniye: Gök gürültülü sağanak

Artvin: Kuvvetli yağış ve kar

Rize: Kuvvetli yağış ve kar

Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar

Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Sarı kod, “potansiyel tehlike” anlamına gelir. Bu uyarı seviyesinde hava koşulları tamamen olağandışı değildir ancak dış mekân aktiviteleri, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilenebilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması önerilir.

Uzmanlardan Uyarı

Ani su baskınları, sel, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı özellikle yüksek ve dağlık bölgelerde önlem alınması önem taşıyor.