Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Tahminlere göre hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Soğuma özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedilecek.

Yağış Beklenen Bölgeler

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Yağışlı geçmesi öngörülen bölgeler şöyle:

Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kar Yagisi 2168081

Yer Yer Kuvvetli Yağış Uyarısı

Aşağıdaki bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:

  • Batı Karadeniz kıyıları

  • Doğu Karadeniz

  • Doğu Anadolu

  • Güneydoğu Anadolu'nun doğusu

  • Ordu, Tokat, Sivas

  • Kahramanmaraş

  • Osmaniye

  • Adana’nın doğusu

  • Hatay kıyıları

1730613851138 Meteoroloji Den Saganak Ve Kar Yagisi Uyarisi

Sarı Kodla Uyarılan 6 İl

Meteoroloji, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 6 il için sarı kod uyarısı yaptı:

  • Adana: Gök gürültülü sağanak

  • Hatay: Gök gürültülü sağanak

  • Osmaniye: Gök gürültülü sağanak

  • Artvin: Kuvvetli yağış ve kar

  • Rize: Kuvvetli yağış ve kar

  • Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar

Grafik(9)

Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?

Sarı kod, “potansiyel tehlike” anlamına gelir. Bu uyarı seviyesinde hava koşulları tamamen olağandışı değildir ancak dış mekân aktiviteleri, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilenebilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması önerilir.

Uzmanlardan Uyarı

Ani su baskınları, sel, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı özellikle yüksek ve dağlık bölgelerde önlem alınması önem taşıyor.