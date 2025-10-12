Hava Sıcaklıkları Düşüyor
Tahminlere göre hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Soğuma özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedilecek.
Yağış Beklenen Bölgeler
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Yağışlı geçmesi öngörülen bölgeler şöyle:
-
Marmara’nın doğusu
-
Doğu Akdeniz
-
İç Anadolu’nun güney ve doğusu
-
Karadeniz Bölgesi
-
Doğu Anadolu
-
Güneydoğu Anadolu
Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yer Yer Kuvvetli Yağış Uyarısı
Aşağıdaki bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor:
-
Batı Karadeniz kıyıları
-
Doğu Karadeniz
-
Doğu Anadolu
-
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu
-
Ordu, Tokat, Sivas
-
Kahramanmaraş
-
Osmaniye
-
Adana’nın doğusu
-
Hatay kıyıları
Sarı Kodla Uyarılan 6 İl
Meteoroloji, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 6 il için sarı kod uyarısı yaptı:
-
Adana: Gök gürültülü sağanak
-
Hatay: Gök gürültülü sağanak
-
Osmaniye: Gök gürültülü sağanak
-
Artvin: Kuvvetli yağış ve kar
-
Rize: Kuvvetli yağış ve kar
-
Trabzon: Kuvvetli yağış ve kar
Sarı Kod Ne Anlama Geliyor?
Sarı kod, “potansiyel tehlike” anlamına gelir. Bu uyarı seviyesinde hava koşulları tamamen olağandışı değildir ancak dış mekân aktiviteleri, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilenebilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması önerilir.
Uzmanlardan Uyarı
Ani su baskınları, sel, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı özellikle yüksek ve dağlık bölgelerde önlem alınması önem taşıyor.