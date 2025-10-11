2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin heyecanı yaşanıyor.

Aleksandar Dimitrov’un çalıştırdığı Bulgaristan ile Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız, E Grubu’nun 3. maçında karşı karşıya geldi.

Portekizli hakem Luis Godinho’nun düdük çaldığı ve Stadion Vasil Levski’de oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.

Milliler, konuk olduğu rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MİLLİLER, FARKLI KAZANDI

Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov kendi kalesine, 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve son olarak 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Bulgaristan'ı tek golünü 13. dakikada Kirilov attı.

3. MAÇTA 2. GALİBİYET

Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, E grubundaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bulgaristan ise grupta puansız olan tek takım konumunda.

RAKİP GÜRCİSTAN

Grupta gelecek maç A Milli Takımımız, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak. Bulgaristan, İspanya'ya konuk olacak.

BULGARİSTAN DEPLASMANINDA İLK

A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan karşı deplasmanda 12. maçına çıktı.

Bu galibiyetimizden önceki karşılaşmalarda milli takım, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.