Avrupa şampiyonu milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, 8-19 Ekim’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası’nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Fransa’da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası’nda Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde Avrupa şampiyonu olan 21 yaşındaki Kaya, uluslararası kariyerinde ilk altın madalyasını kazanmanın gururunu yaşıyor. Antrenmanlarını memleketi Kahramanmaraş’ta sürdüren Kaya, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Kaya, atıcılığa milli atıcı olan halası Rümeysa Pelin Kaya’yı örnek alarak başladığını ve önemli başarılara imza atmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Plak Atışları Antrenörü Ahmet Turgut Arabacı, Kaya ile 4 yıldır antrenman yaptıklarını ve birçok madalya kazandıklarını söyledi. Arabacı, “Seyhun Kaya’dan beklentimiz çok yüksek. Kahramanmaraş’tan madalyalı sporcularımız var ve tüm sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda kota alması için gayret ediyoruz” dedi.