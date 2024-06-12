6 Şubat depremlerinin ardından şehri tüm alanlarda ayağa kaldırmak için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Çağlayancerit’in Helete Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla Helete’ye; 52 kilometre içmesuyu hattı, 48 kilometre kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve çeşitli sanat yapıları kazandırılıyor. 136 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dr. Keleş, “Helete’nin Altyapı İhtiyacı Büyük Ölçüde Karşılanacak”

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar ve Başkan Danışmanı Altuğ Uyan, proje alanını ziyaret ederek çalışmalara ilişkin güncel bilgileri aldı. Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Rüstem Keleş, “Asrın felaketinde hasar alan altyapı hatlarımızın yenilenmesi noktasında şehir genelinde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. KASKİ koordinesinde Çağlayancerit Helete Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu şebeke yenileme projesinde de önemli aşama kat edildi. Proje kapsamında bölgeye yeni içmesuyu ve kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve sanat yapıları inşa ediliyor. Bu projemizin güncel maliyeti 136 Milyon TL. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak projeyle Helete’nin içmesuyu ve kanalizasyon sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Projede emeği geçen herkese ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.