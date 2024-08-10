Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin özlemle beklenen ve 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Şehrin kültürel ve ticari hayatına canlılık kazandıran fuar, vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük ilgi gördü. Aksu Haber olarak, fuara katılan esnaf ve vatandaşlara duygu ve düşüncelerini sorduk.

Esnaflardan bazıları, uzun bir aradan sonra böyle bir organizasyonun yeniden düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, fuarın ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Vatandaşlar ise fuarın şehre kattığı atmosferden oldukça memnun. Aileleriyle birlikte fuarı gezen birçok ziyaretçi, hem alışveriş yapma hem de şehrin kültürel zenginliklerini yeniden keşfetme imkânı bulduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın geçmişten gelen fuar geleneğini yeniden canlandıran bu etkinlik, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.