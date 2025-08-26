Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, 25. gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana büyük bir kalabalığı ağırlayan fuar, her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparak kentin sosyal hayatına canlılık katıyor.

Fuar alanında kurulan yüzlerce stant, geleneksel el sanatlarından modern yeniliklere kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyor.

Vatandaşlar, hem alışveriş yapma hem de çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk, fuar alanında adeta festival havası estiriyor.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği fuarda, Kahramanmaraş’ın kültürel değerleri ve yerel ürünleri de ön plana çıkıyor. Renkli stantlar, konserler ve çocuklara özel aktiviteler fuarı aileler için cazip kılıyor.

Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, kalan günlerde de aynı coşku ve kalabalıkla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.