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Konuşmasının Devamında Şahin Bu Seçimin Kahramanmaraş, Türkiye Ve Avrupa Ülkeleri İçin Önemini Anlattı.

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Caddesinde Bulunan Esnafları Ziyaret Ederek 14 Mayıs Seçimlerinde Destek İstedi.

Bu Kapsamda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mahrukatçılar Caddesi, Yeni Hal Caddesi, Oduncular Caddesi Ve Biberciler

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