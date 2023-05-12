Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Fatih Bulvarı, Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesindeki Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

İşletmeleri Tek Tek Gezen Aday Gürbak, Esnaf Ve Vatandaşların Halini Hatırını Sorarak 14 Mayıs'ta Desteklerini Beklediklerini Söyledi.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak, Karşı İttifakın Ülkeyi Parçalamaktan Başka Bir Amaçlarının Olmadığını İfade Ederek Seçim Sürecinde Gelinen Son Noktayı Değerlendirdi.

