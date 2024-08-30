Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, her geçen gün artan ilgiyle şehrin sosyal ve kültürel hayatına renk katmaya devam ediyor. Fuarın sonuna yaklaşılmasına rağmen, vatandaşlar fuara olan ilgisini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Şehir halkının büyük ilgi gösterdiği fuar, zengin etkinlikleri ve çeşitli stantlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını ve sosyal dinamizmini gözler önüne seren Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.