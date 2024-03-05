Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat Depremi'nin şehitlerini anmak adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının heyecan dolu final müsabakaları gerçekleştirildi.

Turnuvanın temel amacı, şehitlerimizi unutmamak ve onların her zaman hatırlanacağını vurgulamak oldu.

Yaklaşık 29 kurumun katılım gösterdiği ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen müsabakaların finalinde, Kahramanmaraş İtfaiye ile Kahramanmaraş Barosu takımları karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu geçen maçın sonunda ise Kahramanmaraş Barosu, rakibini mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final maçının ardından ödüller sahiplerini buldu.