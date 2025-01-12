Kahramanmaraş’ın spor alanındaki önemli temsilcilerinden biri olan HG Holding Onikişubat Spor Kulübü, güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp sporcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, Expo Arasta Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, kulübün hedefleri ve vizyonu üzerinde durulurken, başarıya giden yolda emin adımlarla ilerledikleri vurgulandı.

HG Holding Onikişubatspor Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer yaptığı açıklamada, takımlarının ligde 14’te 14 yapma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

Ayrıca, üzerlerindeki sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, “Kulübümüzün başarısı için hem teknik ekibimiz hem de sporcularımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız,” dedi.

Etkinlik, kulüp yönetiminin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve sporcularla samimi sohbetlerin ardından sona erdi.