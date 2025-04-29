Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine devam eden HG Hospital yönetimi ve Aile Hekimleri Derneği ortak bir organizasyonla aile hekimleri ile HG Hospital’da görev yapan yan hekimleri bir araya getirdi.

HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel, Hastanemiz 33 bin metrekare kapalı alana sahip bir hastane. Yaklaşık 300 yatağı var. Yaklaşık 90'a yakında yoğun bakımları olan bir hastane. Bunlardan 45 tane küvezimiz var, 10 tane çocuk yoğun bakımımız var. Tescilli olan, birebir çocuk yoğun bakım. Yaklaşık 25 tane erişkin yoğun bakım, KVC yoğun bakım, koroner yoğun bakım gibi yoğun bakımlarımız var. A'dan Z'ye birçok branşımız var. Eksik olan 1-2 branşımız kaldı. Nedir? Medikal onkoloji. Radyasyon Onkolojisi ve Yanık Ünitesi ve Tüpbebek merkezi gibi tamamlamak istediğimiz bazı ayaklarımız kaldı. Bunun haricinde A'dan Z'ye tam branş doluyuz ve her branşta en az 2-3 hekimin olduğu bir branşlarla kadromuz var. Misyonumuz şehrimizdeki insanlarımıza ve bölgemize hizmet etmek”dedi.

Açılış konuşması ve HG Hospital tanıtımının ardından HG Hospital hekimlerinden Doç. Dr. Mesut Garip Ardıç, Doç. Dr. Cem Onur Kıraç ve Doç. Dr. Arif Kaya, aile hekimlerine bir sunum yaptılar.

Toplantı sonrası konuşan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Çok verimli bir toplantı oldu. Biz hekimler hepimiz aynı camiayız. Şehirde sağlık hizmetlerinin ne düzeyde olduğunu görmek bizim açımızdan çok iyi oldu. Farklı yerlerden ilçelerden aile hekimlerimiz hastaneyi gördü verilen hizmeti gördü. Bu donanımda bir hastane şehir için bir kazançtır. HG Hospital bir hastane kompleksi haline geldi bu çok önemli. Hastanın buraya geldiğinde tüm hizmetleri başka bir yere gitmeden alması çok önemli. Tabi bütün yan dalların aynı binada olması da çok önemli. HG Hospital da bunu sağlayacaktır. Bu kaliteyi de arkadaşlarımızın görmesi çok iyi oldu. Halil bey nezdinde tüm hastane yönetimine teşekkür ediyoruz.”dedi.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, Bugün hekim arkadaşlar bir arada olmaktan keyif aldık. Böyle bir hastanenin tanıtımı ve burada neler yapıldıyığla ilgili bilgi sahibi oldular. Hekimler bizim için özel. Burası büyük bir hastane hemen hemen bütün yan dalları burada oluşturmaya çalışıyoruz. Burada yine neler yapıldığını da duyuracak olanlar hekim arkadaşlarımız. Hekimlerimizle beraber olmaktan mutluyuz. Aile Hekimleri Derneğimiz ve Tabip Odamızla birlikte tüm hekimlerimize teşekkür ediyoruz”diye konuştu.

TOMOKAY Tıbbi Görüntüleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Coşkun Çetin ise “HG Hospital da tıbbi görüntüleme hizmetlerini bizim şirketimiz vermekte. Burada yapay zeka mr Kahramanmaraş’ta ilk defa bu hastane de var. Ayrıca tomografi de kardiyak tomografi çekebilen ender yerlerden bir tanesi. Görüntülerimiz çok kaliteli bir şekilde doktorlarımıza hizmet vermekte. Kahramanmaraş halkının hizmetine sunduk”diyerek sözlerini tamamladı.