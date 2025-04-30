HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel, hastanenin 33 bin metrekare kapalı alana ve yaklaşık 300 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, küvöz gibi birçok alanda güçlü bir altyapıya sahibiz. Eksik kalan birkaç branş dışında tam kapasiteyle hizmet veriyoruz,” dedi.

Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, böyle donanımlı bir hastanenin şehir için büyük kazanç olduğunu vurgulayarak, “Tüm hizmetlerin aynı çatı altında toplanması hasta açısından büyük kolaylık,” ifadelerini kullandı.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy ise, “Hekimler bizim için çok değerli. Böyle bir buluşmada birlikte olmaktan mutluyuz,” dedi.

Tıbbi Görüntüleme Merkezi Başkanı Dr. Coşkun Çetin de, hastanede yapay zekâ destekli MR ve kardiyak tomografi gibi ileri görüntüleme hizmetleri sunduklarını belirtti.