Hastane yönetimi ve doktorlar, yoğun çalışma temposu içinde moral bulmak amacıyla düzenlenen organizasyonda birlik ve beraberlik mesajlarını paylaştı.

HG Hospital yetkilileri, ilk iftar programında doktorlar ve sağlık personeliyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sağlık çalışanlarının bu tür etkinliklerle hem dinlenip moral kazandıklarını hem de aralarındaki dayanışmanın pekiştiğini ifade ettiler.

Hastane yönetimi, ilerleyen günlerde de benzer etkinlikler düzenleyerek çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini ve Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçladıklarını vurguladı.