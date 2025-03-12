42 yaşındaki Melek Berksoy’a serviks (rahim ağzı) kanseri teşhisi konulmasının ardından, geniş çaplı bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merva Tekelek Susaçan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, rahim ve yumurtalıklar geniş çaplı olarak çıkarıldı, aort damarı ve pelvis bölgesindeki tüm lenf nodları temizlendi. Normalde 4-5 saat süren bu zorlu operasyon, HG Hospital’ın deneyimli ekibi sayesinde yaklaşık 2 saatte başarıyla tamamlandı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Tekelek Susaçan operasyona dair bilgiler verdi.

Susaçan şunları söyledi Rahim ve yumurtalıkların tamamen çıkarıldığı, aort damarı ve pelvis bölgesindeki tüm lenf nodlarının temizlendiği bu kritik ameliyatın normal şartlarda 4-5 saat sürebileceğini belirtti. Ancak HG Hospital’ın donanımlı Jinekolojik Onkoloji ekibi, operasyonu yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladı. Dedi

Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve hızla toparlanmasının beklendiği belirtilirken, uzmanlar erken teşhisin ve HPV aşısının önemine dikkat çekti. Dr. Susaçan, “Eğer hastamız düzenli rahim ağzı kanseri taramasından geçmiş ve HPV aşısı yaptırmış olsaydı, bu hastalığa yakalanmayabilirdi” diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

Hasta Melek Berksoy ise sağlığına kavuştuğu için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kadın sağlığı alanında önemli bir başarıya daha imza atan HG Hospital, hasta güvenliği ve en yeni cerrahi tekniklerle sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.