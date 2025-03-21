Sinir, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen bozukluklar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağrılara yol açabiliyor. Son yıllarda kronikleşen ağrıların tedavisinde uygulanan "nöral terapi", tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında Türkiye’de de giderek önem kazanmaya başladı.

Nöral terapi, lokal anestezik enjeksiyonlarla otonom sinir sistemini etkileyerek vücudun kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçiren bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu terapi, kronik ağrılardan kas spazmlarına kadar birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hg Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Benli Gürsoy, Aksu Haber’e verdiği demeçte nöral terapinin hastalar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, bu yöntemin doğru tanı ve uygulama ile yaşam kalitesini artırabileceğini vurguladı. Dr. Gürsoy, "Nöral terapi, ağrıların kaynağına odaklanarak etkili bir çözüm sunabiliyor. Bu yöntem, tamamlayıcı tedavi seçenekleri arasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Nöral terapinin giderek daha fazla tercih edilmesi, kronik ağrıdan muzdarip bireyler için yeni bir umut ışığı oluyor.