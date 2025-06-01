Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Motofest 2025, motosiklet tutkunlarını bir araya getirirken, etkinliğin ana sponsoru HG Hospital sağladığı katkılarla festivale büyük destek verdi.
HG Hospital, festival alanında kurduğu bilgilendirme standı ile katılımcılara sağlık hizmetleri, acil müdahale prosedürleri ve motosiklet sürüş güvenliği konularında önemli bilgiler sundu.
Uzman doktorlar ve sağlık personeli, ziyaretçilere ilk yardım eğitimi vererek, motosiklet kazalarında doğru müdahale yöntemlerini anlattı.