Bu kapsamda Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan 39 yaşındaki Güzal Ali Eyikat isimli hasta, böbrek taşı şikâyetiyle HG Hospital’a başvurdu.

Sol böbreğinde büyük bir taş bulunan hasta, HG Hospital Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Operasyon sonrası iyileşme sürecine giren Eyikat, gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, hastanın durumu hakkında bilgi vererek HG Hospital’ın artık uluslararası alanda da hizmet verdiğine dikkat çekti.

HG Hospital, nitelikli sağlık hizmeti ve deneyimli kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.