Bölgenin en büyük özel hastanesi olarak hizmet verecek olan tesisin açılışına Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve çok sayıda davetli katıldı.

35.000 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet sunan HG Hospital, standart ve VIP odalardan oluşan 150 hasta odasına sahip. Engelli hasta odaları, 8 ameliyathane, 42 yenidoğan yoğun bakım, 23 erişkin yoğun bakım, 10 çocuk yoğun bakım, 4 koroner yoğun bakım, 5 KVC yoğun bakım ve 26 gözlem yatağıyla dikkat çeken hastane, 750’yi aşan uzman kadrosu ve 300 araçlık otoparkıyla bölgenin sağlık ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

HG Hospital, her branşta sunduğu özellikli hizmetlerle genel amaçlı bir hastane olarak konumlanıyor. Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum, tüp bebek, çocuk sağlığı, ortopedi, nöroloji, radyoloji, dermatoloji, üroloji ve diş sağlığı gibi birçok alanda hizmet veren hastane, tanı ve tedavide son teknoloji cihazlarıyla bölge halkına modern sağlık çözümleri sunuyor.

Hastane; kardiyoloji, radyasyon onkolojisi, perinatoloji, yüksek riskli gebelikler, çocuk nöroloji, çocuk onkoloji, çocuk cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, plastik cerrahi gibi uzmanlık alanlarında hizmet vererek kapsamlı bir sağlık tesisi olma özelliği taşıyor.

HG Hospital’in açılışı, Kahramanmaraş ve çevre illere üst düzey sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geniş hizmet yelpazesi ve modern altyapısıyla HG Hospital, sağlık sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak konumlanıyor.