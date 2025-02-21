Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Bülent Köstü ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, modern cerrahi tekniklerden biri olan V-NOTES yöntemiyle yapıldı. Ameliyat sürecinde hastaya önce V-NOTES tekniği kullanılarak minimal invaziv bir müdahale uygulandı. Ardından histerektomi ve salpingoooferektomi ameliyatları gerçekleştirildi; böylece hasta başarılı bir şekilde tedavi edildi ve ameliyat sonrası sağlığına kısa sürede kavuştu.

Prof. Dr. Bülent Köstü, operasyonun detaylarını Aksu Haber ile paylaştı ve bu başarılı müdahalenin, hastanenin ileri seviye sağlık hizmetleri sunma misyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

HG Hospital, gelişmiş teknolojik altyapısı ve uzman doktor kadrosuyla, özellikle kanser cerrahisi alanında bölgeye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.