Kahramanmaraş'ta sağlık alanında attığı yenilikçi adımlarla tanınan HG Hospital, kentteki büyük bir eksikliği gidererek özel hastane bünyesinde ilk kez Romatoloji birimini hizmete açtı. Bu yeni birim sayesinde, romatizmal hastalıklarla mücadele eden hastaların teşhis ve tedavi için başka illere gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Kentte pek çok ilki hayata geçirerek sağlık hizmetlerinde öncü bir rol üstlenen HG Hospital, romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış Romatoloji birimini faaliyete geçirdi. Alanında uzman hekim kadrosu ve modern tıbbi donanımıyla hizmet verecek olan birim, iltihaplı eklem romatizmalarından sistemik lupus ve vaskülit gibi karmaşık hastalıklara kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

HASTALAR ARTIK ŞEHİR DIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Daha önce bu alanda uzman hekim desteği almak için çevre illere veya büyükşehirlere gitmek zorunda kalan hastalar, artık Kahramanmaraş'ta bu hizmete kolayca ulaşabilecek. HG Hospital'ın bu adımı, hem hastaların zaman ve maddi kayıplarını önleyecek hem de tedavi süreçlerinin daha konforlu ve kesintisiz ilerlemesine olanak tanıyacak.

DOÇ. DR. KAYA: "ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

HG Hospital bünyesinde göreve başlayan Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arif Kaya, yeni birimle ilgili yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu. Romatizmal hastalıkların yalnızca ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda görülebilen ciddi sağlık sorunları olduğunu belirten Doç. Dr. Kaya, "Toplumda genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinen romatizmal rahatsızlıklar aslında gençleri ve hatta çocukları bile etkileyebilmektedir. Eklemlerde uzun süren ağrı, şişlik, sabah tutukluluğu gibi belirtiler varsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekir. Erken konulan teşhis, kalıcı sakatlıkların önüne geçilmesi ve yaşam kalitesinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır," ifadelerini kullandı.