Kahramanmaraş HG Hospital, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastane çalışanları ve hasta yakınlarına karanfil dağıtarak anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Hastane yönetimi, etkinlik boyunca çalışanlar ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek kadınların sağlık sektörüne katkısının önemine dikkat çekti. Yetkililer, kadınların emeklerinin her zaman takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, onların fedakârlıklarının ve özverili çalışmalarının sağlık sisteminin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Etkinlik sırasında samimi anlar yaşanırken, HG Hospital yönetimi kadın istihdamını desteklemeye ve onların hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.