HG Hospital'den yapılan açıklamada;

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda görev yapan değerli bir sağlık çalışanının, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İnsan hayatını korumak ve yaşatmak için büyük bir özveriyle görev yapan bir sağlık çalışanının, böylesine vahşi ve acımasız bir saldırıya maruz kalarak yaşamını yitirmesi, bizleri derin bir yasa boğmuştur. Bu menfur olay, yalnızca bir can kaybı değil; aynı zamanda kadına yönelik şiddet, sağlık camiamıza yönelmiş bir tehdit ve toplum vicdanını yaralayan korkunç bir eylemdir. Hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.'' denildi.