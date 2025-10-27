Kromozom mutasyonuna bağlı Noonan sendromu tanısı bulunan minik hastada, yapılan detaylı incelemeler sonucunda göğüs boşluğunda (mediasten), kalp ve akciğere komşu bir tümör tespit edildi. Hastanın nadir hastalığı ve tümörün kritik konumu, operasyonu yüksek riskli hale getirdi.

Hastaneye başvuran küçük hasta için, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Çocuk Yoğun Bakım ekipleri bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Başarılı bir operasyon için hastanın hazırlık süreci, titizlikle Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde gerçekleştirildi.

Disiplinler Arası Koordinasyonla Başarılı Operasyon

Ameliyat öncesi yoğun hazırlıkların ardından, anestezi ekibi hastayı güvenli bir şekilde uyutarak operasyonun temelini attı. Cerrahi süreçte, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi ekipleri üst düzey koordinasyonla çalışarak, kritik bölgedeki tümörü tamamen ve başarıyla çıkardı.

Operasyonun ardından hasta, kendi solunumunu sorunsuz bir şekilde sürdürebilecek duruma geldi ve takibe alınmak üzere yeniden Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. HG Hospital’de gerçekleştirilen bu zorlu ameliyat, multidisipliner ekip çalışmasının önemini ve hastanenin tıbbi yeterliliğini bir kez daha gösterdi.