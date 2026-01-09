Adana’da yaşayan 59 yaşındaki hasta, bacak damarlarında tespit edilen ciddi tıkanıklık nedeniyle uzun süredir tedavi arayışındaydı. Ancak böbrek fonksiyonlarının sınırda yüksek seyretmesi, klasik anjiyografi yöntemlerini riskli hale getiriyordu.

Kontrast madde kullanılarak yapılacak bir anjiyonun, hastada geri dönüşü olmayan böbrek yetmezliğine ve hatta diyaliz sürecine yol açma ihtimali bulunuyordu.Bu kritik tabloyla HG Hospital’e başvuran hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan tetkiklerde kreatinin değerlerinin sınırda yüksek olduğu belirlendi ve hastanın böbrek sağlığını riske atmadan tedavi edilebilmesi için özel bir yöntem tercih edildi. HG Hospital’de uygulanan karbondioksit anjiyografi yöntemiyle, hastanın böbreklerine hiçbir zarar verilmeden anjiyo yapılmasına karar verildi.

Başarıyla gerçekleştirilen işlem sırasında bacak damarındaki ciddi darlık güvenle açıldı, Böylece hasta, hem damar tıkanıklığından kurtuldu hem de böbrek fonksiyonları tamamen korundu.

Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan hasta, güvenle memleketi Adana’ya uğurlandı.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren hasta, “Böbreklerim zarar görmeden tedavi edilmek benim için büyük bir şanstı. HG Hospital ve Prof. Dr. Erdinç Eroğlu’na minnettarım,” ifadelerini kullandı.

Bu önemli başarıyla birlikte HG Hospital, ileri tıp teknolojilerini ve hasta güvenliğini önceleyen yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. Artık hastanede, böbrek değerleri yüksek olan ve klasik anjiyo için risk taşıyan hastalara karbondioksit anjiyografi yöntemi güvenle uygulanabilecek.

HG Hospital, alanında uzman hekim kadrosu ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle, yalnızca bölgede değil, ülke genelinde sağlıkta güvenin ve başarının adresi olmaya devam ediyor.