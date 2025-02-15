Kahramanmaraş'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede midesinde 5 santimetrelik tümör tespit edilen 30 yaşındaki avukat Ahmet Fedakâr, laparoskopik ve endoskopik işlemlerin aynı anda uygulandığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Fedakâr, geçen ay spor yaparken şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Fedakâr’ın yapılan tetkiklerinde midesinde 5 santimetrelik bir tümör ve buna bağlı gelişen mide kanaması tespit edildi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik ve endoskopik yöntemin aynı anda kullanıldığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile hastanın midesindeki tümör yaklaşık 3 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, kendilerine geldiğinde sağlık durumu son derece kötü olan hastanın operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gastroenteroloji cerrahisinde Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirilen bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Söz konusu cerrahi operasyonun çok nadir gerçekleştirildiğini anlattı.