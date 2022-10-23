Türk Halk Müziği Sanatçısı Ve Halk Ozanı, Dede Korkut Olarak Tanınan Hilmi Şahballı’nın Ağabeyi Halil Ballı’nın Oğlu Zeki Ballı, Yaklaşık Bir Haftadır Fransa’nın Paris Şehrinde Kalp Ameliyatından Sonra Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşama Gözlerini Yumdu.

Merhum Zeki Ballının Cenazesi Bugün Baba Ocağına Getirilerek Beyoğlu Taziye Evinde Cenaze Namazı Kılındı.

Yoğun Bir Katılımın Olduğu Cenaze Töreninde Ballı İçin Hazır Bulunan Cemaatten Helallik İstendi.

Daha Sonra Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesindeki Aile Mezarlığına Getirilen Zeki Ballı Dualar Eşiliğinde Ebediyete Uğurlandı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ve Halk Ozanı Hilmi Şahballı, Açıklamasının Devamında, “Çok Sevdiğim Evlatlarımdan Ayırt Etmediğim Yeğenim, Zeki Ballı’yı Kaybettik. Çok Üzgünüm Canım Yeğenim Aramızdan Ani Ayrılışı Ben Ve Ailemi Derinden Sarstı.

Bizde Aksu TV Ailesi Olarak Mehum Zeki Ballıya Allahtan Rahmet Sevenlerine İse Başsağlığı Diliyoruz.