İran, askeri teknolojide bir adım daha atarak kendi üretimi olan Fettah hipersonik füzesini kamuoyuna tanıttı. 6 Haziran 2023 tarihinde başkent Tahran’da düzenlenen törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katılımıyla tanıtılan Fettah, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirildi.

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İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamenei tarafından ismi verilen füze, sahip olduğu gelişmiş teknolojik donanımlarla dikkat çekiyor.

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Fettah Füzesi Özellikleri:

  • Menzil: 1400 kilometre

  • Hız: Mach 13 ila Mach 15 arasında

  • Manevra Kabiliyeti: Farklı yön ve yüksekliklerde hareket edebiliyor

  • Başlık: Küresel motorlu savaş başlığı

  • Radar Yeteneği: Düşman radar sistemlerini gizleyerek geçebiliyor

  • İtici Gaz: İkinci aşama hareketli buji ile çalışan katı yakıtlı sistem

  • Görev: Atmosfer içi ve dışındaki hava savunma sistemlerini aşmak ve hedefi imha etmek

Hipersonik 2

İranlı askeri yetkililere göre Fettah, geleneksel hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği şekilde tasarlandı. Füzenin yüksek manevra yeteneği ve hipersonik hızı, onu “vurulamaz” kategorisine taşıyor.