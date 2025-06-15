İran, askeri teknolojide bir adım daha atarak kendi üretimi olan Fettah hipersonik füzesini kamuoyuna tanıttı. 6 Haziran 2023 tarihinde başkent Tahran’da düzenlenen törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katılımıyla tanıtılan Fettah, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirildi.

İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamenei tarafından ismi verilen füze, sahip olduğu gelişmiş teknolojik donanımlarla dikkat çekiyor.

Fettah Füzesi Özellikleri:

Menzil: 1400 kilometre

Hız: Mach 13 ila Mach 15 arasında

Manevra Kabiliyeti: Farklı yön ve yüksekliklerde hareket edebiliyor

Başlık: Küresel motorlu savaş başlığı

Radar Yeteneği: Düşman radar sistemlerini gizleyerek geçebiliyor

İtici Gaz: İkinci aşama hareketli buji ile çalışan katı yakıtlı sistem

Görev: Atmosfer içi ve dışındaki hava savunma sistemlerini aşmak ve hedefi imha etmek

İranlı askeri yetkililere göre Fettah, geleneksel hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği şekilde tasarlandı. Füzenin yüksek manevra yeteneği ve hipersonik hızı, onu “vurulamaz” kategorisine taşıyor.