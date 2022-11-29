Erzurum'da otomotiv sektörüne yön veren Aziziye Otoban Sanayi çalışanları arsız hırsızlarla baş edemiyor. 10 yıldır sanayide devam eden hırsızlık olayları son 1 hafta içerisinde artmış durumda. At arabasıyla gündüzleri keşfe gelen hırsızlar, belirledikleri dükkanlara geceleri ellerini kollarını sallayarak girip ekipmanları çalıyor. Hırsızlar, dükkanlardan çaldıklarıyla yetinemeyip bir de sanayiye bakım için gelen iş makinelerinden, tırlardan akü ve mazot çalıyorlar.

“300 kiloluk makine bıçağını elleriyle taşıyarak çaldılar”

En son hırsızlık olayında ise hırsızlar pes dedirtti. Çalışanlar, iş makinesinin 300 kiloluk bıçağını arabayla getirdi, hırsızlar ise elleriyle taşıyarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen esnaf, 300 kiloluk bıçağı elleriyle taşıyan hırsızları görünce hem şok oldu hem de pes dedi.

Öte yandan güvenlik kameralarından çekinmeyen hırsızlar, içeride ellerine geçirdiği sopalarla kameraları devre dışı bırakmayı da ihmal etmiyor. Hırsızlarla başı belada olan sanayi çalışanlarının tek isteği ise sanayi sitesine güvenlik getirilmesi.

10 yıldır iş makinelerinin değerli parçalarının, akülerinin çalındığını ifade eden Sanayi Esnafı Mustafa Han, “Hırsızlar dükkanlarımıza giriyorlar, önünü alamadık. Bu konuda mahkemeden bir sonuç alamadık. Güvenliğimiz yok. Burası uluslararası bir sanayi, her devletten tır, araba geliyor. Kendi müşterilerim bile bana araçlarını getirmekten çekiniyorlar. Hırsızlar rahatlıkla dükkana giriyorlar, makinelerden parça söküyorlar. Güvenlik kameraları bile caydırıcı olmadı. Güvenlik istiyoruz. Son bir hafta içerisinde 20 bin TL masrafımız var” dedi.