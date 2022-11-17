Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli T.K.'nın telefon kablolarını çalmaya çalıştığını belirledi. Şüpheli, kabloları keserken ekipler suçüstü yaptı. Polisleri gören şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yüksekten atlayan şüpheli, bacağını kırdı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.