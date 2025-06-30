"Biz Hizmet-İş'in Omurgasını Oluşturan Gerçek Sahipleriyiz"

Konuşmasına büyük bir onur, sorumluluk ve heyecan duyduğunu belirterek başlayan Adem Cevher, "Yıllardır alın teriyle yoğrulmuş bu kutsal mücadelede, hep birlikte nice yollar yürüdük. Zaman geldi mücadele ettik, zaman geldi sabrettik. Ama hep birlikte, omuz omuza durduk. Çünkü biz bir aileyiz. Biz Hizmet-İş’in omurgasını oluşturan, bu ülkenin alın teriyle ayakta kalan gerçek sahipleriyiz," ifadelerini kullanarak sendika üyeleriyle olan güçlü bağını ve ortak mücadele ruhunu vurguladı.

"Emeğin Onuru, Sendikanın Gücüyle Korunur"

Adaylık kararını bu birlikten aldığı güçle ve büyük bir kararlılıkla açıkladığını dile getiren Cevher, "Emeğin onuru, sendikanın gücüyle korunur. İşçinin hakkı, ancak adaletle savunulur. Güçlü bir sendika, ancak tabanıyla birlikte yürüyorsa güçlüdür," diyerek sendikal mücadelenin temel prensiplerine vurgu yaptı.

Kapsayıcı ve Sahada Bir Sendikacılık Vaadi

Bugüne kadar sahada olduğunu, alın terinin, helal kazancın ve adaletin tarafında yer aldığını belirten Adem Cevher, göreve gelmesi halinde kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, tüm üyeleri kucaklayarak hizmet edeceğinin sözünü verdi. "Çünkü bu sendika hepimizin. Çünkü bu mücadele hepimizin. Çünkü bu gelecek, ancak birlikte yazılır," diyerek birlik ve beraberlik mesajını yineledi.

Aday olmasındaki en temel nedenin, "bozulan işveren ve sendikal ilişkisini, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, sahada olan, işçinin sesiyle konuşan bir sendika yönetimi inşa etmek" olduğunu ifade eden Cevher, seçilmesi durumunda sendika kapılarının herkese açık olacağını, her üyenin fikrinin alınacağını ve işyeri temsilcileriyle güçlü bir iletişim kurulacağını söyledi. Cevher, "Sadece seçim zamanı değil, her zaman sahada olan bir başkan olacağım," diyerek sürekli iletişime açık bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin altını çizdi.



"Yeni Bir Nefese İhtiyaç Var"

Sendikal hareketin yeni bir anlayışa ve nefese ihtiyaç duyduğunu belirten Adem Cevher, "Yorulanların değil, yorulmaya hazır olanların öne çıkması gereken bir dönemdeyiz. Ben bu sorumluluğu almaya hazırım. Bu yükü omuzlamaya hazırım. Bu mücadelede hep birlikte yürümeye hazırım," diyerek göreve hazır olduğunu ve kararlılığını ortaya koydu.



Belediye İşçilerinin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşım

Konuşmasında özellikle belediye işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Cevher, geçim sıkıntısını, özlük haklarındaki eksiklikleri ve iş yerlerinde yaşanan adaletsizlikleri çok iyi bildiğini ifade etti. Bu sorunlara çözüm üretilemediğini de gördüğünü belirterek, "İşte tam da bu yüzden; çözüm odaklı, akılcı, emeğe ve insana değer veren, duruşuyla değil dokunuşuyla fark yaratacak bir sendika anlayışı için adayım," şeklinde konuştu.



"Emekçinin Umudunu Yeniden Yeşertmek Benim Hayalim"

Destek versin ya da vermesin, tek hayalinin "Emekçinin umudunu yeniden yeşertmek" olduğunu vurgulayan Adem Cevher, "Dayanışma varsa umut vardır. Umut varsa yol vardır. Yol varsa başarı kaçınılmazdır," diyerek umut ve dayanışma mesajını iletti.

Tüm kamuoyuna seslenerek bu mücadelenin sadece kendisinin değil, tüm emekçilerin mücadelesi olduğunu dile getiren Cevher, "Ve ben bu mücadeleye gövdemi koyuyorum! Cevher gibi bir iradeyle, temiz bir vicdanla, yorulmaya, terlemeye ve üretmeye talibim!" sözleriyle kararlılığını bir kez daha yineledi.

Adem Cevher, konuşmasını "Desteğinizle, duanızla ve inancınızla; her şey emek için olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı, sevgi ve dayanışma duygularımla teşekkür ederim. Birlikte başaracağız!" diyerek tamamladı. Bu açıklama, Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı seçimleri öncesinde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.