Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Hizmet-İş üyeleri ve işçilerinin katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hizmet-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şube Başkanı Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye'nin dört bir yanında sahalardayız. Emeğin gücünü ve kutsallığını her zaman savunuyoruz. HAK-İŞ'te bütün emekçileri toplanmaya davet ediyoruz.” dedi.

Basın açıklaması sonrası üyeler toplu hatıra fotoğrafı çekilerek dağıldı.